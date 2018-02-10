KRİPTOPARA – Kripto para piyasası durgun seyrine devam ediyor

İstanbul, 10 Şubat () - Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde getirilen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerine bağlı olarak piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, piyasa hacmi 400 milyar doların üzerinde seyrediyor.

Toplam 1,516 adet sanal para biriminin oluşturduğu kripto para birimleri piyasa hacmi 410.3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.14 düşerek 8,395 bin dolardan işlem gördü. Bitcoin piyasanın yüzde 34.5’ini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 25.5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kripto para piyasasının en yüksek hacimli dört birimdeki 24 saatlik değişimler ise, Ethereum yüzde 3.46 ve Bitcoin Cash yüzde 6.38 düşerken, Ripple yüzde 10.30 ve Cardano yüzde 1.75 arttı.