KRİPTOPARA - Kripto para piyasası 703 milyar dolara ulaştı

İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasası hacmi, kripto para birimleri fiyatlarındaki hızlı artışlarına bağlı olarak, 703 milyar dolara çıktı.



1385 adet kripto para biriminin oluşturduğu kripto para piyasası hacmi, düne göre 43 milyar dolar artışla 703 milyar dolara yükseldi. 261 milyar dolarlık piyasa hacmiyle kripto para piyasasının yüzde 37.1’ini oluşturan Bitcoin yüzde 15.26 artışla 15.5 bin dolardan işlem görüyor.



Piyasada en yüksek hacme sahip beş kripto para birimindeki günlük değişimler ise; Bitcoin yüzde 5926 Bitcoin Cash yüzde 18.17, Cardano yüzde 33.52, Ripple yüzde 15.46 ve Ethereum yüzde 2.17 yükseldi.