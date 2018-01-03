KRİPTOPARA - Kripto para piyasası 700 milyar dolara dayandı

İstanbul, 2 Ocak () - İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasası hacmi 2018'in ilk günlerinde artmaya devam ederek 700 milyar dolara dayandı.

1385 adet kripto para biriminin oluşturduğu kripto para piyasası hacmi, düne göre 42.5 milyar dolar artışla 697 milyar dolara yükseldi. 257 milyar dolarlık piyasa hacmiyle kripto para piyasasının belirleyicisi Bitcoin yüzde 13.98 artışla 15.3 bin dolardan işlem görüyor. Bitcoin 628 milyar dolarlık kripto para piyasasının yüzde 36.8'ini oluştururken, kripto para piyasasının son 24 saatlik piyasa hacmi 37.5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasada en yüksek hacme sahip beş kripto para birimindeki günlük değişimler ise; Bitcoin yüzde 13.98, Bitcoin Cash yüzde 18.70, Cardano yüzde 30.50, Ripple yüzde 15.16 ve Ethereum yüzde 2.32 yükseldi.