KRİPTOPARA - Kripto para birimleri piyasa hacmi yüzde 4.0 geriledi

İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" haberleriyle sert dalgalanmalar yaşayan kripto para birimleri piyasası sabah saatlerine göre yüzde 4.0 gerileyerek 715 milyar dolara düştü.

Kripto para birimlerinin en büyük ilk beşinden dördünde düşüş sürerken, kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.15 düşerek 14 bin 510 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin 1394 adet kripto paranın oluşturduğu 715 milyar dolarlık kripto para piyasasının yüzde 34.1'ini oluştururken kripto para birimleri piyasasının son 24 saatlik işlem hacmi 47 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler ise şöyle: Bitcoin yüzde3.15, Ripple yüzde 9.31, Bitcoin Cash yüzde 1.11, Cardano yüzde 4.94 düşerken Ethereum yüzde 7.86 yükseldi.