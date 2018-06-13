KRİPTOPARA – Kredi derecelendirme açıklamalarıyla piyasa düşüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Haziran () – Kredi derecelendirme hizmeti veren şirketlerin, Bitcoin ön ödemeli sözleşme alım satımını kabul eden bankaların puanını düşürebileceği açıklamasının ardından piyasa hacmi 285 milyar doların altına geriledi.

Dünyanın en büyük üç kredi derecelendirme şirketi Standard and Poor’s, Moody’s ve Fitch’in, şu an ABD borsalarından (Chicago Ticaret Borsası (CM) ve CBOE’de işlem gören Bitcoin ön ödemeli sözleşme piyasasıyla ilgili endişelerini belirttiler ve söz konusu bankaların kredi notlarının düşürülebileceğini açıkladılar.

Açıklamaların ardından kripto para birimleri piyasalarında baş gösteren genel düşüş eğilimine bağlı olarak Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.92’lik bir düşüşle 6,602 dolara geriledi. Son 24 saatte beş milyar dolar gerileyen 112 milyar 887 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin, piyasanın yüzde 39.8’ini oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 9.10 ile en çok TRON gerilerken, en yüksek hacimli ilk 100 arasından ise son 24 saatte yüzde 7.33 ile sadece Emercoin arttı.

Kredi derecelendirme hizmeti veren kurumların açıklamaları ve genel düşüş eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 17 milyar dolara denk gelen yüzde 6.0’lık bir düşüşle 283 milyar 334 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 14 milyar 774 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 3.92

- Etheruem yüzde 6.75

- Ripple yüzde 5.78

- Bitcoin Cash yüzde 7.90

- EOS yüzde 8.89

- Litecoin yüzde 6.59

- Stellar yüzde 7.79

- Cardnao yüzde 7.89

- IOTA yüzde 8.74

- TRON yüzde 9.10 geriledi.