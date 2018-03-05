KRİPTOPARA – İşlemlerde düşüşe karşın Bitcoin yükseldi

İstanbul, 5 Mart () – En yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin’in son bir haftada günlük işlemlerin düşmesine rağmen en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde sabah saatlerinde gözlemlenen artış devam ediyor.

Blockchain.info’nun verilerine göre, geçen haftalarda günlük Bitcoin işlem sayısı, Aralık’ta ulaştığı günlük 350 bin işlemden bu ay günlük 150 bin işleme düştü. Gözlemlenen düşüşe rağmen kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi olan Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.55 artarak 11 bin 487 dolardan işlem gördü. Ayrıca Bitcoin 194 milyar 161 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 41.2’sini oluşturuyor.

Toplam 1,536 adet sanal para biriminin oluşturduğu kripto para birimleri piyasasındaki son 24 saatlik işlem hacmi 17 milyar 836 milyon dolar olarak hesaplanırken, piyasa hacmi ise 470 milyar 764 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;

Bitcoin yüzde 2.55,

Ethereum yüzde 0.95,

Ripple yüzde 15.34,

Bitcoin Cash yüzde 2.68,

Litecoin yüzde 1.78,

Cardano yüzde 6.12,

Stellar yüzde 9.07,

EOS yüzde 3.53 ve

Monero yüzde 1.95 artarken,

NEO yüzde 3.53 düştü