Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bağcılar'da tartıştığı eşini öldürüp intihar etti
Eşini öldürüp intihar etti
Mirasçılar, milyarlık arazilerin peşinde
Mirasçılar, milyarlık arazilerin peşinde
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
Necmettin Erbakan anıldı
Necmettin Erbakan anıldı

KRİPTOPARA – İşlemlerde düşüşe karşın Bitcoin yükseldi

İstanbul, 5 Mart () – En yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin’in son bir haftada günlük işlemlerin düşmesine rağmen en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde sabah saatlerinde gözlemlenen artış devam ediyor. Blockchain.info’nun...

KRİPTOPARA – İşlemlerde düşüşe karşın Bitcoin yükseldi

İstanbul, 5 Mart () – En yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin’in son bir haftada günlük işlemlerin düşmesine rağmen en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde sabah saatlerinde gözlemlenen artış devam ediyor.
Blockchain.info’nun verilerine göre, geçen haftalarda günlük Bitcoin işlem sayısı, Aralık’ta ulaştığı günlük 350 bin işlemden bu ay günlük 150 bin işleme düştü. Gözlemlenen düşüşe rağmen kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi olan Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.55 artarak 11 bin 487 dolardan işlem gördü. Ayrıca Bitcoin 194 milyar 161 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 41.2’sini oluşturuyor.
Toplam 1,536 adet sanal para biriminin oluşturduğu kripto para birimleri piyasasındaki son 24 saatlik işlem hacmi 17 milyar 836 milyon dolar olarak hesaplanırken, piyasa hacmi ise 470 milyar 764 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;

Bitcoin yüzde 2.55,
Ethereum yüzde 0.95,
Ripple yüzde 15.34,
Bitcoin Cash yüzde 2.68,
Litecoin yüzde 1.78,
Cardano yüzde 6.12,
Stellar yüzde 9.07,
EOS yüzde 3.53 ve
Monero yüzde 1.95 artarken,
NEO yüzde 3.53 düştü

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314