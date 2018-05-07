Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fenerbahçe - Bursaspor: 2-1
Fenerbahçe - Bursaspor: 2-1
Gençlerbirliği futbolcuları, Pogba'ya saldırdı
Gençlerbirliği futbolcuları, Pogba'ya saldırdı
CHP'li gençler, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı
Deniz Gezmiş ve arkadaşları anıldı
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.

KRİPTOPARA – İlk 10’un dokuzu, ilk 100'ün 91 düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Mayıs () – Çeşitli ülke ve kurumlardan kripto para birimleri piyasalarına ilişkin yapılan açıklamaların ardından piyasadaki dalgalanmalar devam ederken, son 24 saatte piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto...

KRİPTOPARA – İlk 10’un dokuzu, ilk 100'ün 91 düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Mayıs () – Çeşitli ülke ve kurumlardan kripto para birimleri piyasalarına ilişkin yapılan açıklamaların ardından piyasadaki dalgalanmalar devam ederken, son 24 saatte piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden dokuzu düştü.
Toplam 10,776 adet piyasada işlem gören 1,614 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.78’lik bir düşüşle 9,378 dolara geriledi.
Piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimin arasından son 24 saatte 91’i düşerken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.15 ile yalnızca EOS arttı. En yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde gözlemlenen genel düşüşün de etkisiyle piyasa hacmi 437 milyar 826 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 23 milyar 661 milyon dolar olarak hesaplanırken, kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin 159 milyar 617 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 36.5’ini oluşturdu.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 3.78
- Ethereum yüzde 5.74
- Ripple yüzde 6.87
- Bitcoin Cash yüzde 5.24
- Litecoin yüzde 5.53
- Cardano yüzde 5.94
- Stellar yüzde 5.66
- IOTA yüzde 9.66
- TRON yüzde 2.89 düşerken
- EOS yüzde 0.15 arttı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314