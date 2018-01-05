KRİPTOPARA – İkinci büyük kripto para Ripple sert düştü

İstanbul, 5 Ocak () - İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" haberleriyle sert dalgalanmalar yaşayan kripto para birimleri piyasasının hacmi dalgalı seyrini sürdürüyor.

Kripto para piyasasının belirleyicisi Bitcoin’in ardından en büyük ikinci kripto para Ripple son 24 saatte yüzde 10.94’lük sert bir düşüş yaşadı. Ripple 129 milyar dolarlık piyasa hacmiyle 259 milyar dolarlık Bitcoin’in ardından toplam kripto para piyasasındaki en büyük hacme sahip ikinci kripto para birimi düzeyinde bulunuyor.

2017’nin son günlerinde 12 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin ise 15 bin 446 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin toplam 1,384 adet kripto paranın oluşturduğu ve hacmi 769 milyar dolara ulaşan piyasanın yüzde 33.7’sini oluşturuyor. Gün içinde sert düşüş yaşayan Ripple ise toplam kripto para piyasasının yüzde 16.8’ini oluşturuyor.

Kripto para piyasasında son 24 saatlik işlem hacmi 65.2 milyar dolar olarak kaydedildi.

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler ise şöyle: Bitcoin yüzde 2.79, Ethereum yüzde 11.86 yükselirken, Ripple yüzde 10.94, Bitcoin Cash yüzde 3.16 ve Cardano yüzde 11.24 düşüş kaydetti.