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KRİPTOPARA – Hindistan'da yasak haberine karşın piyasa yükseldi

İstanbul, 7 Haziran () – Hindistan'ın kripto para ve madenciliğiyle ilgili faaliyetlerinin yasa dışı sayılacağı ve 10 yıla kadar hapis cezası verileceğine ilişkin haberlere karşın, ilk 10'un tamamı yükseldi ve genel piyasa hacmi 255 milyar...

KRİPTOPARA – Hindistan'da yasak haberine karşın piyasa yükseldi

İstanbul, 7 Haziran () – Hindistan'ın kripto para ve madenciliğiyle ilgili faaliyetlerinin yasa dışı sayılacağı ve 10 yıla kadar hapis cezası verileceğine ilişkin haberlere karşın, ilk 10'un tamamı yükseldi ve genel piyasa hacmi 255 milyar doların üzerinde tutundu.
First Squawk'ın Cuma günü yayımlanan haberine göre Hindistan'da hazırlanan, "Kripto Paraları Yasaklama ve Resmi Dİjital Para Tasarısı - 2019" ile, doğrudan ya da dolaylı olarak, tüm kripto para madenciliği, üretimi, saklaması, satın alınması, satılması ve işlem yapılması yasa dışı sayılması öngörülüyor. Buna göre, tasarının yasalaşmasından itibaren 90 gün içinde kripto para sahibi ya da ilgilisi olan herkesin bu alandaki faaliyetleri ve varlıklarını resmi makamlara açıklaması gerekecek.
Bu gelişmeye karşın, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.06 artışla 7,965 dolara yükseldi ve 141 milyar 361 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 55.3’ünü oluşturdu.
Toplam 2,224 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminin tamamı yükseldi. En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte yalnızca 7'si düştü.
Piyasada görülen yukarı yönlü eğilimin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 255 milyar 478 milyon dolara yükselirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 70 milyar 212 milyon dolar oldu.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:
Bitcoin yüzde 3.06
Ethereum yüzde 2.35
Ripple yüzde 5.16
Litecoin yüzde 11.94
Bitcoin Cash yüzde 3.10
EOS yüzde 3.93
Binance Coin yüzde 2.87
Bitcoin SV yüzde 4.92
Tether yüzde 0.17
Stellar yüzde 3.90 (Grafik)

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