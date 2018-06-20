KRİPTOPARA – Goldman Sachs ile piyasa hacmi 290 milyar doları aştı

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Haziran () – Goldman Sachs CEO’su Lloyd Blankfein’in Bitcoin'in bir geleceği olmayacağını söylemenin “oldukça küstah” bir söylem olacağı açıklamasının ardından piyasa hacmi 290 milyar doların üzerine çıktı.

ABD’nin New York kentinde The Economic Club’ta konuşan Blankfein, dünyanın altın standardından, devletlerin yönettiği yasal para kullanımına geçtiği örneğini vererek, ileride bir gün kripto para birimlerinin de aynı şekilde kullanılmasının imkansız olmadığını belirtti.

Blankfein açıklamalarının ardından piyasadaki düşüş yavaşlarken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte 0.03’lük bir artışla 6,738 dolara yükseldi.

Bitcoin 116 milyar 31 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 39.9’unu oluşturdu.

Gelişmelere bağlı olarak piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte ikisi artarken, en yüksek hacimli ilk 100 arasından ise son 24 saatte 72’si geriledi.

Piyasada sabah saatlerinde görülen düşüş eğilimi yerini artışa bırakmaya başlarken, piyasa hacmi sabah saatlerine göre altı milyar dolara denk gelen yüzde 2.12lik bir artışla 290 milyar 494 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 13 milyar 101 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 0.03

Etheruem yüzde 0.42 artarken

Ripple yüzde 1.28

Bitcoin Cash yüzde 1.36

EOS yüzde 1.96

Litecoin yüzde 0.92

Stellar yüzde 1.10

Cardano yüzde 2.08

IOTA yüzde 3.92

TRON yüzde 0.95 düştü.