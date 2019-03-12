KRİPTOPARA – Genel düşüşün etkisiyle en büyük 100’den 75’i düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Mart () – Bitcoin’de bir süredir devam eden artış eğiliminin, çeşitli gelişmelerin ardından yerini düşüşe bırakmasıyla piyasada genel bir düşüş görülürken, en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 75’i geriledi.

Bitcoin fiyatında son dönemde görülen düşüş ve artış hareketleri, piyasanın en yüksek hacimli kripto para biriminin söz konusu gerilemenin ardından 4 bin dolar düzeyinde dengelenebileceğine işaret ederken, Salı sabah saatlerinde görülen düşüşten piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi de etkilendi. Yatırımcılar, kısa dönemde Bitcoin fiyatının 1,850 dolar düzeyine yeniden inebileceği öngörüsünü yaparken, sene başında yapılan öngörüler ise Bitcoin’in 4 bin dolarda dengeleneceğini öne sürmüştü.

Dünyanın önde gelen varlık yönetimi şirketi Fidelity’nin Bitcoin emanet hizmetini duyurmasının ardından olası bir kurumsal kripto para platformu oluşturacağına ilişkin iddiaların, Bitcoin fiyatını yeniden yükseltmesi bekleniyor.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.46 düşüşle 3,878 dolara geriledi ve 68 milyar 191 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.8’ini oluşturdu.

Toplam 16,263 adet piyasada işlem gören 2,103 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki genel düşüşe yüzde 4.0 ile Litecoin öncülük ederken, en büyük 100’de gerileyen 75 kripto para birimi arasından da yüzde 22.07 ile en çok 61’inci sıradaki Aurora değer kaybetti.

Genel düşüş eğilimine rağmen piyasa hacmi 130 milyar dolar üzerindeki seyrini korudu ve 131 milyar 747 milyon dolar oldu. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 30 milyar 811 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.46

- Ethereum yüzde 3.10

- Ripple yüzde 1.11

- Litecoin yüzde 4.0

- EOS yüzde 3.38

- Bitcoin Cash yüzde 1.98

- Binance Coin yüzde 0.65

- Tether yüzde 0.16

- Stellar yüzde 2.58

- TRON yüzde 3.04 düştü. (Grafik)