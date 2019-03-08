KRİPTOPARA – Genel düşüşe karşın Bitcoin yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Mart () – Çeşitli açıklama ve yaptırım haberlerinin ardından kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmaların etkisiyle son 24 saatte en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden yedisi gerilerken, Bitcoin’deki yükseliş sürüyor.

Kripto para birimleri temel değerlendirme ölçütü İşlemlerde Ağ Değeri’nin (Network Value to Transaction) kurucusu Cane Island Crypto, Bitcoin’in “piyasaların manipülasyonuna maruz kalmadığı sürece” parabolik bir eğilimi takip ettiğini ve söz konusu eğilimin istikrarını korumasıyla Bitcoin’in 2022’de 50 bin dolar düzeyine yükselebileceğini öngördü. Cane Island Crypto’nun Twitter hesabından paylaştığı grafikte, Bitcoin’in 16 Temmuz 2010’da 1 doların altında işlem görmeye başladığı süreden bu yana, piyasa manipülasyonunun etkili olmadığı süre boyunca izlediği eğilime dikkat çekti. Söz konusu grafikte Bitcoin’in istikrarlı artışını sürdürdüğü takdirde 2019 sonunda 7 bin dolar, 2020 yılında 15 bin dolar ve 2022 yılında da 50 bin dolar düzeylerine yükselebileceği belirtildi.

Bitcoin, hafta boyunca süren dalgalanmaların ardından son 24 saatte yüzde 0.06 artışla 3,925 dolara yükseldi ve 68 milyar 990 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.6’sını oluşturdu.

Toplam 2,100 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden Bitcoin haricinde son 24 saatte yüzde 1.42 ve yüzde 2.18 ile sırasıyla yalnızca Litecoin ve Stellar yükseldi.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki düşüşe karşın, en büyük 100’den son 24 saatte 53’ü yükseldi ve artışa yüzde 85.43 ile 42’nci sıradaki Enjin Coin öncülük etti.

Piyasa hacmi 130 milyar dolar üzerindeki düzeyini korudu ve 133 milyar 772 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 30 milyar 384 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.06

4.Litecoin yüzde 1.42

9.Stellar yüzde 2.18 artarken

2.Ethereum yüzde 0.80

3.Ripple yüzde 0.65

5.EOS yüzde 0.81

6.Bitcoin Cash yüzde 2.85

7.Binance Coin yüzde 2.22

8.Tether yüzde 0.45

10.TRON yüzde 1.98 düştü.