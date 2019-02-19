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KRİPTOPARA – EOS yüzde 23.12 ile yükselişin lideri, Bitcoin 3,921 dolarda

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Şubat () – Kripto para birimleri piyasalarında Pazartesi günü görülen yukarı yönlü hareket devam ederken, piyasanın en yüksek hacimli dördüncü kripto para birimi EOS son 24 saatte yüzde 23.12 arttı. Kripto...

KRİPTOPARA – EOS yüzde 23.12 ile yükselişin lideri, Bitcoin 3,921 dolarda

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Şubat () – Kripto para birimleri piyasalarında Pazartesi günü görülen yukarı yönlü hareket devam ederken, piyasanın en yüksek hacimli dördüncü kripto para birimi EOS son 24 saatte yüzde 23.12 arttı.
Kripto para birimleri piyasalarında Pazartesi öğleden sonra görülen boğa piyasasının etkisiyle piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin 3,923 dolar düzeylerine kadar yükselmiş ve piyasa hacmi de 130 milyar doların üzerine çıkmıştı. Söz konusu eğilimin sürmesiyle, 68 milyar 816 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.95 artışla 3,921 dolara yükseldi ve piyasanın yüzde 51.8’ini oluşturdu.
Bitcoin’in piyasa hakimiyeti devam ederken, en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 23.12 artışla en çok EOS yükseldi ve 2.95 dolar düzeyinden 3.61 dolara yükseldi.
Toplam 2,070 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 89’u yükselirken, artışa yine EOS öncülük etti ve yüzde 17.51, yüzde 7.11, yüzde 4.62, yüzde 1.85, yüzde 1.58, yüzde 1.46, yüzde 1.24, yüzde 1.03, yüzde 0.67, yüzde 0.45 ve yüzde 0.13 düşüşle sırasıyla yalnızca WAX, Quant, Ark, Loopring, MOAC, Basic Attention Token, Golem, Gemini Dollar, Statis Eurs, Decentraland ve USD Coin geriledi.
Kripto para birimlerindeki istikrarlı değer artışlarının etkisiyle piyasa hacmi de son 24 saatte yedi milyar dolara denk gelen yüzde 5.5 artışla 133 milyar 47 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 34 milyar 314 milyon dolar olarak hesaplandı. En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;
- Bitcoin yüzde 4.95
- Ethereum yüzde 7.26
- Ripple yüzde 4.89
- EOS yüzde 23.12
- Litecoin yüzde 7.81
- Bitcoin Cash yüzde 15.20
- Tether yüzde 0.53
- TRON yüzde 4.35
- Stellar yüzde 4.83
- Binance Coin yüzde 2.90 arttı.

 

 

 

 

 

 

 

 

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