KRİPTOPARA – EOS 24 saatte yüzde 37.22 yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Nisan () – Kripto para birimlerine çeşitli ülke ve kurumlardan getirilen düzenleme ve kısıtlama haberleriyle piyasadaki dalgalı seyrin ardından gelen tepki alımlarının etkisiyle en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi artarken piyasanın en yüksek hacimli beşinci parası EOS 24 saatte yüzde 37.22 değer kazandı.

Toplam 1,564 adet kripto para biriminin oluşturduğu 10 bin 199 adet borsadan oluşan piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.38’lik bir artışla 6 bin 943 dolara yükselirken, 117 milyar 849 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın yüzde 42.7’sini oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte en çok artan yüzde 37.22 ile EOS ve en çok düşen yüzde -7.72 ile ReddCoin olurken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki genel artışın da etkisiyle piyasa hacmi 275 milyar 986 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 15 milyar 6563 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.38,

- Ethereum yüzde 3.02,

- Ripple yüzde 7.29,

- Bitcoin Cash yüzde 3.48,

- EOS yüzde 37.22,

- Litecoin yüzde 1.25,

- Cardano yüzde 14,

- Stellar yüzde 7.01,

- NEO yüzde 5.70 ve

- IOTA yüzde 5.51 arttı.