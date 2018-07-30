KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk on birimin tümü değer kaybetti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Temmuz () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli açıklamaların etkisiyle piyasadaki dalgalanmalar sürerken, son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden sadece Litecoin değer kazandı.

Toplam 1,694 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.59’luk bir düşüşle 8,158 dolara gerilerken, 140 milyar 151 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 47.5’ini oluşturdu.

En büyük hacimli ilk 100’den 79’u geriledi ve yüzde 10.11 ile en çok düşüş 63’üncü sıradaki aelf’de görüldü.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde görülen düşüş eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi 2965milyar 142 milyon olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 13 milyar 501 milyon dolara oldu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.59

- Ethereum yüzde 0.54

- Ripple yüzde 0.07

- Bitcoin Cash yüzde 0.14

- EOS yüzde 0.96

- Stellar yüzde 3.90

- Cardano yüzde 1.67

- IOTA yüzde 2.56

- Tether yüzde 0.18 gerilerken,

- Litecoin yüzde 0.13 arttı