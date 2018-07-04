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KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 10’un yarısı arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Temmuz () – Kripto para birimleri piyasalarında sabah saatlerinde görülen düşüş eğiliminin ardından piyasadaki dalgalanmalar devam ederken, son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminin beşi arttı. Toplam...

KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 10’un yarısı arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Temmuz () – Kripto para birimleri piyasalarında sabah saatlerinde görülen düşüş eğiliminin ardından piyasadaki dalgalanmalar devam ederken, son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminin beşi arttı.
Toplam 11,569 adet piyasada işlem göre 1,607 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.14’lük bir düşüşle 6,557 dolara geriledi.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte Ethereum, Bitcoin Cash, EOS, Litecoin ve IOTA artarken, en yüksek hacimli ilk 100’den ise 59’u geriledi.
Piyasadaki dalgalanmaların etkisiyle piyasa hacmi 269 milyar 655 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin 112 milyar 675 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 41.8’ini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 14 milyar 99 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.14
- Ripple yüzde 1.33
- Cardano yüzde 4.10
- Stellar yüzde 1.62
- Tether yüzde 0.24 düşerken
- Ethereum yüzde 0.34
- Bitcoin Cash yüzde 0.36
- EOS yüzde 2.36
- Litecoin yüzde 0.26
- IOTA yüzde 1.73 arttı.

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