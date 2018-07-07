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KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 10’un sekizi arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Temmuz () – Güney Kore’nin kripto para birimleri borsalarını resmi olarak regüle edilen bankalar olarak tanıdığını duyurmasıyla, piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından sekizi arttı. Yerel...

KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 10’un sekizi arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Temmuz () – Güney Kore’nin kripto para birimleri borsalarını resmi olarak regüle edilen bankalar olarak tanıdığını duyurmasıyla, piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından sekizi arttı.
Yerel haberlere göre Güney Kore finans yetkilileri, kripto para birimleri borsalarını yerel otoritelerin de desteğiyle daha geniş bir kapasitede hizmet verebilmeleri adına “Kripto Para Birimleri Borsa ve Brokerliği” endüstrisi altında sınıflandırdı.
Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.02’lik bir artışla 6,641 dolara yükselirken, 113 milyar 800 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 42.4’ünü oluşturdu.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte sadece IOTA ve Tether gerilerken, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından ise 23 kripto para birimi düştü.
Gelişmelere bağlı olarak piyasa hacmi 268 milyar 696 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 12 milyar 910 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.02
- Ethereum yüzde 1.31
- Ripple yüzde 1.59
- Bitcoin Cash yüzde 1.52
- EOS yüzde 1.46
- Litecoin yüzde 0.93
- Stellar yüzde 3.28
- Cardano yüzde 1.33 artarken,
- IOTA yüzde 2.75
- Tether yüzde 0.46 düştü.

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