KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 10’un dokuzu arttı

Nobel ödüllü ekonomist Robert Shiller’ın, Bitcoin’in “sosyal bir hareket” ve bir “heves salgını” olduğunu söylemesinin ardından piyasadaki dalgalanmalar devam ederken, son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 10’un dokuzu arttı.



Shiller ayrıca Bitcoin’in 2013 yılında, daha sonrasında yüzde 80 değer kaybetmiş olsa da 1,000 doların üzerine çıktığını hatırlatırken, aynı senaryonun tekrarlanabileceğini ve Bitcoin’in bir balon olduğuna inansa dahi değerinin hiçbir zaman sıfıra inmeyeceğini düşündüğünü vurguladı.

Shiller’ın açıklamalarının ardından piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 70’i artarken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.70 ile yalnızca Cardano geriledi.

Toplam 1,596 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.40’lık bir artışla 6,122 dolara yükseldi. Bitcoin 104 milyar 809 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 42.5’ini oluşturdu.

Piyasada sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan artış eğiliminin ardından piyasa hacmi 246 milyar 509 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 10 milyar 260 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.40

- Ethereum yüzde 0.16

- Ripple yüzde 0.84

- Bitcoin Cash yüzde 0.94

- EOS yüzde 3.05

- Litecoin yüzde 3.31

- Stellar yüzde 3.10

- Tether yüzde 0.03

- IOTA yüzde 2.26 artarken

- Cardano yüzde 0.70 düştü.