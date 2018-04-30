KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 10’dan sekizi düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Nisan () – Çeşitli ülke ve kurumlardan kripto para birimlerine ilişkin yapılan açıklamaların ardından piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden sekizi düştü.

Toplam 1,589 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.34’lük bir düşüşle 9,328 dolara geriledi. Bitcoin 158 milyar 643 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 36.9’unu oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 31 milyar 793 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 arasından son 24 saatte yüzde 13.52’lik bir düşüşle en çok beşinci sıradaki EOS gerilerken, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 63’ü geriledi ve en çok yüzde 13.98’lik bir düşüşle 26’ıncı sıradaki Aeternity düştü.

Piyasadaki dalgalanmaların etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 11 milyar dolara denk gelen yüzde 2.5’lik bir düşüşle 430 milyar 169 milyon dolara geriledi.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.34

- Ethereum yüzde 1.24

- Ripple yüzde 3.66

- Bitcoin Cash yüzde 3.15

- EOS yüzde 13.52

- Cardano yüzde 7.54

- Litecoin yüzde 2.02

- Stellar yüzde 2.07 gerilerken

- TRON yüzde 5.04

- NEO yüzde 8.76 yükseldi.