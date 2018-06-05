KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 100 birimin 26’sı arttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Haziran () - Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli açıklama ve duyuruların ardından dalgalı seyir devam ederken, son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından 26’sı, en yüksek hacimli ilk 10 birimin de ikisi artış gösterdi.

Toplam 11,168 piyasada işlem gören 1,640 adet kripto para biriminden oluşan piyasanın belirleyicisi Bitcoin 24 saatte yüzde 0.84’lük bir düşüşle yedi bin 452 dolara döndü. Bitcoin 127 milyar 258 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 38’ini oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimini arasında en yüksek düşüş yüzde 12.30’la Digix Dao’da görülürken, en fazla değer kazanan birim yüzde 7.45 ile Bibox Token oldu.

Piyasadaki genel dalgalanmaların etkisiyle piyasa hacmi 334 milyar 530 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 14 milyar 921 milyon dolar olarak hesaplandı.

Piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminin günlük değişimleri ise;

- Ripple yüzde 1.61,

- EOS yüzde 0.47 artarken,

- Bitcoin yüzde 0.84,

- Ethereum yüzde 0.43,

- Bitcoin Cash yüzde 3.51,

- Litecoin yüzde 1.87,

- Cardano yüzde 3.13,

- Stellar yüzde 1.91,

- IOTA yüzde 2.37,

- TRON yüzde 0.52 düştü.