KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden altısı geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Temmuz () – Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalı seyir devam ederken, son 24 saatte Bitcoin de dâhil olmak üzere piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden altısı geriledi.

Toplam 1,597 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.02’lik bir düşüşle 6,375 dolara gerilerken, 109 milyar 195 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 42.5’ini oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte sadece Litecoin, Stellar, Cardano ve IOTA artarken, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından ise 51’i geriledi ve yüzde 18.27 ile en çok düşüş 92’inci sıradaki MOAC’da görüldü.

Piyasadaki dalgalanmaların etkisiyle piyasa hacmi 256 milyar 877 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 14 milyar 862 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.02

- Ethereum yüzde 0.41

- Ripple yüzde 0.23

- Bitcoin Cash yüzde 0.36

- EOS yüzde 0.13

- Tether yüzde 0.09 gerilerken

- Litecoin yüzde 0.43

- Stellar yüzde 2.63

- Cardano yüzde 0.81

- IOTA yüzde 2.09 arttı.

