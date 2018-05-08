Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den gözaltı
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den...
PİYASALAR - MB müdahalesine karşın dolar rekora yakın
MB müdahalesine karşın dolar rekora...
Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor
Akşener programını iptal etti Bağcılar’a...
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz ediliyor
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz...

KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 10 birimin dokuzu düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mayıs () – Toplam 1,614 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasadaki genel düşüş seyri etkisiyle piyasa hacmi 427 milyar 192 milyon dolara geriledi. Piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.17’lik...

KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 10 birimin dokuzu düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mayıs () – Toplam 1,614 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasadaki genel düşüş seyri etkisiyle piyasa hacmi 427 milyar 192 milyon dolara geriledi.
Piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.17’lik bir düşüşle 9,259 dolara geriledi. Bitcoin 157 milyar 603 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 36.9’unu oluşturdu.
Piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimindeki genel düşüş seyri devam ederken, ilk 100 arasından son 24 saatte yüzde 26.39’luk bir artışla en çok 95’inci sıradaki BitcoinDark yükseldi. En yüksek hacimli ilk 10 arasından ise son 24 saatte yüzde 0.74 ile yine sadece EOS yükseldi.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 23 milyar 707 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;
- Bitcoin yüzde 3.17
- Ethereum yüzde 8.35
- Ripple yüzde 5.98
- Bitcoin Cash yüzde 6.95
- Litecoin yüzde 5.63
- Cardano yüzde 6.48
- Stellar yüzde 7.28
- IOTA yüzde 7.15
- TRON yüzde 3.87 düşerken
- EOS yüzde 0.74 arttı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314