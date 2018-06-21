KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 10 birim inişe geçti

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Haziran () - Güney Kore kripto para birimleri borsalarına yönelik ülke genelinde regülasyonların arttırılmasıyla kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde genel bir düşüş eğilimi başladı.

Güney Kore’nin en büyük ikinci kripto para birimi borsası Bithumb’a iki gün önce gerçekleştirilen siber saldırı sonucu 30 milyon dolar değerinde kripto para birimi çalındığı iddia edilmişti. Yine Güney Kore'de geçen hafta da Coinrail’in maruz kaldığı saldırıda da 40 milyon dolar değerinde kripto para birimi çalındığı öne sürülmüştü.

Gerçekleşen saldırıların ardından Güney Kore yönetimi kripto para birimleri borsaları regülasyonunda geçerli olmak üzere hazırlanan yasa tasarısının ayrıntılarını duyurdu.

Gelişmelerin etkisiyle sabah saatlerinde 6,750 doların üzerine çıkan Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.78’lik bir düşüşle 6,721 dolara geriledi. Bitcoin 114 milyar 982 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 40.1’ini oluşturdu.

Toplam 1,605 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde genel bir düşüş görülürken, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte 81’i geriledi.

Güney Kore’den gelen açıklamaların etkisiyle piyasa hacmi 286 milyar 472 milyon dolar olarak gerçekleşirken piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 11 milyar 810 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.78

- Ethereum yüzde 1.35

- Ripple yüzde 1.37

- Bitcoin Cash yüzde 1.96

- EOS yüzde 0.84

- Litecoin yüzde 1.92

- Stellar yüzde 2.24

- Cardano yüzde 3.03

- IOTA yüzde 1.80

- TRON yüzde 2.73 geriledi.