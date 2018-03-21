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KRİPTOPARA – En yüksek hacimli 100 paranın 96'sı arttı

İstanbul, 21 Mart () – Kripto para birimleri piyasalarında yaşanan dalgalanmalar devam ederken tepki alımlarının da etkisiyle en yüksek hacimli 100 kripto para biriminin 96'sının değeri arttı. Toplam 1,569 adet kripto para biriminin işlem...

KRİPTOPARA – En yüksek hacimli 100 paranın 96'sı arttı

İstanbul, 21 Mart () – Kripto para birimleri piyasalarında yaşanan dalgalanmalar devam ederken tepki alımlarının da etkisiyle en yüksek hacimli 100 kripto para biriminin 96'sının değeri arttı.
Toplam 1,569 adet kripto para biriminin işlem gördüğü piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.30 artarak 9 bin 106 dolardan işlem gördü. Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimi arasında son 24 saatte en çok yükselen birim yüzde 16.36’lık artışla Cardano olurken, Bitcoin 154 milyar 195 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın 43.7’sini oluşturdu.
Piyasa hacmi 353.1 milyar dolara ulaşırken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 16.8 milyar dolar oldu.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;;
- Bitcoin yüzde 6.30,
- Ethereum yüzde 7.41,
- Ripple yüzde 1.82,
- Bitcoin Cash yüzde 4.88,
- Litecoin yüzde 8.38,
- Cardano yüzde 12.60,
- NEO yüzde 9.42,
- Stellar yüzde 6.27,
- EOS yüzde 6.73,
- IOTA yüzde 0.20 arttı.

 

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