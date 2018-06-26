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KRİPTOPARA – En yüksek hacimli 10'dan dördü geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Haziran () – Hindistan Maliye Bakanlığı Ekonomi Bölümü Genel Sekreteri Subhash Chandra Garg’ın, kripto para birimleri piyasalarına ilişkin düzenleme taslağının Temmuz ayı başlarında ilgili komiteye sunulacağını...

KRİPTOPARA – En yüksek hacimli 10'dan dördü geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Haziran () – Hindistan Maliye Bakanlığı Ekonomi Bölümü Genel Sekreteri Subhash Chandra Garg’ın, kripto para birimleri piyasalarına ilişkin düzenleme taslağının Temmuz ayı başlarında ilgili komiteye sunulacağını duyurmasının ardından son 24 saatte piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden dördü geriledi.
Garg’ın açıklamalarının ardından piyasada gözlemlenen hareketliliğin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin sabah saatlerindeki artışın ardından tekrar toparlanırken, yüzde 0.45’lik bir artışla 6,212 dolara geri döndü. Bitcoin 106 milyar 34 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 42.0’ını oluşturdu. 
Toplam 1,586 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden dördü gerilerken, Tether 10’uncu sıraya yükselerek TRON’u geride bıraktı. 
Piyasadaki dalgalanmaların etkisiyle piyasa hacmi 253 milyar 352 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 18 milyar 925 milyon dolar olarak hesaplandı. 
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

Bitcoin yüzde 0.45
EOS yüzde 0.13
Litecoin yüzde 0.93
Stellar yüzde 1.26
Cardano yüzde 0.62
IOTA yüzde 0.29 artarken
Ethereum yüzde 0.87
Ripple yüzde 0.37
Bitcoin Cash yüzde 0.95
Tether yüzde 2.69 geriledi. 

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