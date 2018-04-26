KRİPTOPARA – En yüksek hacimli 10 birimin dokuzu düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Nisan () – Kripto para birimleri piyasalarında geçtiğimiz günlerde görülen artış kâr satışlarıyla yerini düşüşlere bıraktı ve en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden dokuzu düştü, yalnızca EOS yükseldi.

Toplam 1,598 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.13’lük bir düşüşle 9.0 bin doların altına inerek 8,845 dolara gerilerken, 150 milyar 377 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın yüzde 38.3’ünü oluşturdu. Piyasanın toplam hacmi de 392 milyar dolar ile 400 milyar doların altına indi.

Toplam 10 bin 539 farklı borsada işlem gören kripto paralar arasında son 24 saatte en yüksek artış yüzde 58.08 ile Kyber Network’de görülürken, en yüksek düşüş ise yüzde 16.03’le Dentacoin’de görüldü.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 32 milyar dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- EOS yüzde 0.37 yükselirken,

- Bitcoin yüzde 6.13

- Ethereum yüzde 6.37

- Ripple yüzde 8.04

- Bitcoin Cash yüzde 0.91

- Litecoin yüzde 6.90

- Cardano yüzde 5.51

- Stellar yüzde 3.42

- IOTA yüzde 9.43

- NEO yüzde 7.01 düştü