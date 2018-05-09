Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den gözaltı
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den...
PİYASALAR - MB müdahalesine karşın dolar rekora yakın
MB müdahalesine karşın dolar rekora...
Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor
Akşener programını iptal etti Bağcılar’a...
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz ediliyor
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz...

KRİPTOPARA – En yüksek hacimli 10 birimden üçü arttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Mayıs () – Toplam 1,597 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasadaki dalgalı seyrin etkisiyle piyasa hacmi 430 milyar 770 milyon dolara geriledi. Piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.24’lük...

KRİPTOPARA – En yüksek hacimli 10 birimden üçü arttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Mayıs () – Toplam 1,597 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasadaki dalgalı seyrin etkisiyle piyasa hacmi 430 milyar 770 milyon dolara geriledi.
Piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.24’lük bir artışla 9,284 dolara çıktı. Bitcoin 158 milyar 57 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 36.’sını oluşturdu.
Piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimindeki genel düşüş seyri devam ederken, ilk 100 arasından son 24 saatte yüzde 45.60’lık bir artışla en çok 54’üncü sıradaki Pundi Xyükseldi. En yüksek düşüş ise yüzde 6.4 ile Holo’da görüldü.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 21 milyar 961 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;
- Bitcoin yüzde 1.24
- Ethereum yüzde 1.20
- Stellar tüzde 0.09 artarken
- Ripple yüzde 1.29
- Bitcoin Cash yüzde 1.61
- EOS yüzde 1.86
- Litecoin yüzde 2.14
- Cardano yüzde 1.89
- IOTA yüzde 3.46
- TRON yüzde 0.15 yükseldi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314