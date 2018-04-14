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KRİPTOPARA – En büyüklerin yarısı geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Nisan () – Kripto para birimleri piyasasında dün başlayan artış eğiliminin ardından, son 24 saatte piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından yarısı geriledi.   Toplam 1,567 adet kripto...

KRİPTOPARA – En büyüklerin yarısı geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Nisan () – Kripto para birimleri piyasasında dün başlayan artış eğiliminin ardından, son 24 saatte piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından yarısı geriledi.  
Toplam 1,567 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.60 artarak sekiz bin dört dolara yükseldi. Bitcoin sekiz bin doların üzerindeki yerini korurken, piyasanın belirleyici kripto para birimi, 135 milyar 888 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 42.5’ini oluşturdu.
En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 34’ü gerilerken, ilk 100 arasından son 24 saatte yüzde 54.91’lık bir artış ile en çok 47’inci Golem arttı. Piyasada dünkü artışın ardından başlayan dalgalanma seyrinin etkisiyle piyasa hacmi dün akşam saatleirne göre altı milyar dolara denk gelen yüzde 1.8’lik bir düşüşle 319 milyar 506 milyon dolara geriledi.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 21 milyar 208 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.60
- Ethereum yüzde 1.19
- Ripple yüzde 2.36
- Bitcoin Cash yüzde 0.15
- Stellar yüzde 4.71 artarken,
- Litecoin yüzde 0.46
- EOS yüzde 3.27
- Cardano yüzde 4.25
- NEO yüzde 3.49
- IOTA yüzde 1.31 düştü.

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