KRİPTOPARA – En büyüklerden yalnızca üçü yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Mart () – Çeşitli kurum ve ülkelerin açıklamalarıyla kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmalar sürerken, en yüksek hacimli ilk 10’dan yalnızca üçü yükseldi.

Toplam 9,711 adet piyasada işlem gören ve 1,587 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.87’lik bir düşüşle 8 bin 496 dolara geriledi. Bitcoin 143 milyar 928 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın 43.8’ini oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde son 48 saatte büyük bir artış veya düşüş olmazken, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından çeşitli altcoinlerin yükselişinin de etkisiyle piyasa hacmi 328 milyar 700 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 11 milyar 828 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.87

- Ripple yüzde 0.82

- Bitcoin Cash yüzde 0.70

- EOS yüzde 2.50

- Cardano yüzde 1.83

- NEO yüzde 1.73

- IOTA yüzde 0.95 düşerken

- Ethereum yüzde 0.18

- Litecoin yüzde 0.60

- Stellar yüzde 5.63 arttı.