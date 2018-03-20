KRİPTOPARA – En büyüklerden yalnızca Ethereum düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Mart () – Kripto para birimleri piyasalarıyla ilgili çeşitli kurumlardan gelen açıklamalar ve tepki alımlarının da etkisiyle dün piyasada gözlemlenen artış eğilimi devam ederken, en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimi arasından sadece Ethereum düştü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD vatandaşlarının Venezuela’nın geçen ay halka arzını gerçekleştirdiği ulusal kripto para birimi Petrocoin işlemlerine getirdiği yasaklama ve ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley’nin Bitcoin’i 2000’li yıllardaki dot-com balonuyla karşılaştırması haberlerinden piyasadaki artış eğilimi etkilenmedi.

Toplam 1,567 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.96 artarak 8 bin 564 dolardan işlem gördü. Bitcoin 144 milyar 986 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın 43.9’unu oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.36’lık bir düşüşle piyasanın en yüksek hacimli ikinci kripto para birimi olan Ethereum düşerken, piyasa hacmi ise 330 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 18 milyar 48 milyon dolar olarak gerçekleşirken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 2.96

- Ripple yüzde 4.10

- Bitcoin Cash yüzde 5.15

- Litecoin yüzde 3.33

- Cardano yüzde 14.36

- NEO yüzde 7.49

- Stellar yüzde 10.72

- EOS yüzde 23.10

- IOTA yüzde 7.76 artarken,

- Ethereum yüzde 0.36 düştü.