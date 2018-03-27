KRİPTOPARA – En büyüklerden yalnızca EOS yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Mart () – Kripto para birimleri piyasalarına çeşitli ülke ve kurumlardan getirilen kısıtlama ve düzenleme haberlerinin ardından piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 4.39 ile, yalnızca EOS yükseldi.

Toplam 9,750 adet piyasada işlem gören 1,589 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli sanal para birimi Bitcoin son 24 saatte 0.73’lük bir düşüşle 8 bin 84 dolardan işlem gördü. Sabah saatlerinde sekiz bin doların altına düşen Bitcoin’de düşüşe rağmen toparlanmalar görülürken, 136 milyar 971 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın 44.8’ini oluşturdu.

Piyasadaki en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından 34’ünün yükselmesi ve en yüksek hacimli altıncı sanal para birimi olan EOS’un yükselmesiyle piyasa hacmi öğle saatlerine göre beş milyar dolar artarak 305 milyar 863 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 16 milyar 353 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.73

- Ethereum yüzde 5.12

- Ripple yüzde 1.42

- Bitcoin Cash yüzde 1.49

- Litecoin yüzde 3.88

- Cardano yüzde 4.08

- Stellar yüzde 1.78

- NEO yüzde 2.48

- IOTA yüzde 2.30 düşerken

- EOS yüzde 4.39 arttı.