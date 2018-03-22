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KRİPTOPARA – En büyüklerden yalnızca EOS yükseldi

İstanbul, 22 Mart () – Kripto para birimleri piyasalarında dün akşam saatlerinde gözlemlenen artış eğilimi, çeşitli kurumlardan sanal para birimlerine getirilen uygulama ve düzenleme açıklamalarının ardından yerini düşüşe bıraktı. Toplam...

KRİPTOPARA – En büyüklerden yalnızca EOS yükseldi

İstanbul, 22 Mart () – Kripto para birimleri piyasalarında dün akşam saatlerinde gözlemlenen artış eğilimi, çeşitli kurumlardan sanal para birimlerine getirilen uygulama ve düzenleme açıklamalarının ardından yerini düşüşe bıraktı.
Toplam 9,525 adet piyasada işlem gören 1,575 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasada genel bir düşüş eğilimi gözlemlenirken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 16.12’lik bir artışla sadece EOS arttı.
Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin ise son 24 saatte 0.69’luk bir düşüşle 9 bin 37 dolardan işlem görürken, 153 milyar 23 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın 43.7’sini oluşturdu.
Piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 sanal para biriminden 65’inin düşmesinin de etkisiyle piyasa hacmi 349 milyar 855 milyon dolar olarak gerçekleşti. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 15 milyar 685 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.69
- Ethereum yüzde 2.69
- Ripple yüzde 3.14
- Bitcoin Cash yüzde 1.62
- Litecoin yüzde 1.73
- Cardano yüzde 0.68
- NEO yüzde 2.87
- Stellar yüzde 5.36 ve
- IOTA yüzde 6.24 düşerken
- EOS yüzde 16.12 arttı.

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