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KRİPTOPARA – En büyüklerden yalnızca Bitcoin arttı

İstanbul, 2 Mart () – Kripto para birimleri piyasasına çeşitli kurumlardan getirilen açıklama ve düzenlemelerin ardından Bitcoin artarken, piyasanın en yüksek hacimli diğer ilk 10 sanal para birimi düştü. Toplam 1,531 adet sanal para biriminin...

KRİPTOPARA – En büyüklerden yalnızca Bitcoin arttı

İstanbul, 2 Mart () – Kripto para birimleri piyasasına çeşitli kurumlardan getirilen açıklama ve düzenlemelerin ardından Bitcoin artarken, piyasanın en yüksek hacimli diğer ilk 10 sanal para birimi düştü.
Toplam 1,531 adet sanal para biriminin oluşturduğu kripto para birimleri piyasa hacmi sabah saatlerine göre 12 milyar dolara denk gelen yüzde 2.6’lik bir düşüşle 450 milyar 717 milyon dolara geriledi.
Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.75 artarak 10 bin 855 dolardan işlem gördü. Bitcoin 183 milyar 400 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 40.7’sini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 18 milyar 854 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.75 artarken,

- Ethereum yüzde 1.43,

- Ripple yüzde 3.67,

-  Bitcoin Cash yüzde 0.55,

- Litecoin yüzde 3.14,

- NEO yüzde 4.53,

- Cardano yüzde 5.14,

- Stellar yüzde 4.72,

- EOS yüzde 4.80,

- IOTA yüzde 3.04 düştü.

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