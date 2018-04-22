KRİPTOPARA – En büyüklerden sadece üçü yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Nisan () – Kripto para birimleri piyasalarıyla ilgili çeşitli ülke ve kurumdan gelen açıklamaların ardından piyasadaki dalgalanma sürerken, piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden yalnızca üçü yükseldi.

Toplam 10,653 adet piyasada işlem gören 1,584 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.35’lik bir düşüşle 8,878 dolara geriledi. Bitcoin 150 milyar 861 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 39.0’ını oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 5.28’lik bir düşüşle en çok sekizinci sıradaki Stellar gerilerken, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden 76’sı düştü. Piyasadaki dalgalanmaların da etkisiyle piyasa hacmi 386 milyar 682 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 23 milyar 58 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.35

- Ethereum yüzde 0.75

- Ripple yüzde 4.38

- Litecoin yüzde 4.46

- Cardano yüzde 4.26

- Stellar yüzde 5.28

- NEO yüzde 4.81 düşerken

- Bitcoin Cash yüzde 2.04

- EOS yüzde 2.31

- IOTA yüzde 1.06 yükseldi.