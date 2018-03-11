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KRİPTOPARA – En büyüklerden sadece Bitcoin Cash arttı

İstanbul, 11 Mart () – Kripto para birimleri piyasasında sabah saatlerinde gözlemlenen genel düşüş devam ederken, son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 10 sanal para biriminden yalnızca Bitcoin Cash arttı. Toplam 1,556 adet sanal para biriminin...

KRİPTOPARA – En büyüklerden sadece Bitcoin Cash arttı

İstanbul, 11 Mart () – Kripto para birimleri piyasasında sabah saatlerinde gözlemlenen genel düşüş devam ederken, son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 10 sanal para biriminden yalnızca Bitcoin Cash arttı.
Toplam 1,556 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.28’lik bir artışla yalnızca Bitcoin Cash yükselirken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin ise son 24 saatte yüzde 1.34 düşerek 9 bin 307 dolardan işlem gördü.
Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, 157 milyar 421 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 41.5’ini oluşturuyor.
Kripto para birimleri piyasa hacmi 379 milyar 544 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 14 milyar 233 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişimler;

- Bitcoin yüzde 1.34,
- Ethereum yüzde 2.35,
- Ripple yüzde 1.14,
- Litecoin yüzde 0.03,
- NEO yüzde 3.19,
- Cardano yüzde 3.09,
- Stellar yüzde 4.46,
- EOS yüzde 2.42 ve
- Monero yüzde 3.77 düşerken,
- Bitcoin Cash yüzde 0.28 arttı.
 

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