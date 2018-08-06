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KRİPTOPARA – En büyükler artarken piyasa hacmi 260 milyar dolar altına geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Ağustos () – Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli açıklamaların ardından son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden dokuzu artarken, piyasa hacmi 260 milyar doların altına geriledi. Toplam...

KRİPTOPARA – En büyükler artarken piyasa hacmi 260 milyar dolar altına geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Ağustos () – Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli açıklamaların ardından son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden dokuzu artarken, piyasa hacmi 260 milyar doların altına geriledi.
Toplam 1,736 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.69’luk bir artışla 7,119 dolara yükseldi ve 122 milyar 414 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 47.4’ünü oluşturdu.
Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 3.03 ile yalnızca IOTA gerilerken, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından ise 93’ü arttı.
Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi 258 milyar 59 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 11 milyar 63 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1ç69
- Ethereum yüzde 1.23
- Ripple yüzde 0.04
- Bitcoin Cash yüzde 2.40
- EOS yüzde 1.01
- Stellar yüzde 1.44
- Litecoin yüzde 3.21
- Cardano yüzde 5.01
- Tether yüzde 0.35 artarken
- IOTA yüzde 3.03 düştü.

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