KRİPTOPARA – En büyük ilk 10’un yedisi arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Temmuz () – Kripto para birimleri piyasalarında dün etkisini gösteren düşüş eğilimi tepki alımlarının da etkisiyle yerini artışa bırakmaya başlarken, son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminin yedisi arttı.

Toplam 11,736 adet piyasada işlem gören 1,633 kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.42’lik bir düşüşle 6,258 dolara geriledi.

Bitcoin’deki düşüşü yüzde 0.15 ve yüzde 0.17 ile sırasıyla Etheruem ve Tether takip ederken, en yüksek hacimli ilk 10’un yedisi arttı.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 59’u artarken, gelişmelere bağlı olarak piyasa hacmi 249 milyar 529 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin 107 milyar 306 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 43.0’ını oluşturdu ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 12 milyar 173 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.43

- Ethereum yüzde 0.15

- Tether yüzde 0.17 düşerken

- Ripple yüzde 0.74

- Bitcoin Cash yüzde 0.94

- EOS yüzde 4.51

- Litecoin yüzde 1.51

- Stellar yüzde 1.26

- Cardano yüzde 1.24

- IOTA yüzde 2.50 arttı.