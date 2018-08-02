KRİPTOPARA – En büyük ilk 10’un sekizi arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Ağustos () – Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli açıklamaların etkisiyle dalgalanmalar sürerken, son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından sekizi arttı.

Toplam 1,737 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.70’lik bir artışla 7,692 dolara yükseldi.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte sırasıyla yüzde 0.75 ve yüzde 0.40 ile yalnızca EOS ve IOTA düşerken, piyasanın en büyük ilk 100 kripto para biriminden ise 75’i arttı.

Gelişmelere bağlı olarak piyasa hacmi 274 milyar 264 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Bitcoin 132 milyar 190 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 48.2’sini oluşturdu ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 13 milyar 227 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.70

- Ethereum yüzde 0.46

- Ripple yüzde 2.85

- Bitcoin Cash yüzde 1.33

- Stellar yüzde 2.85

- Litecoin yüzde 0.53

- Cardano yüzde 0.69 artarken

- EOS yüzde 0.75

- IOTA yüzde 0.40 düştü.