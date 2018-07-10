KRİPTOPARA – En büyük ilk 10’dan yalnızca Tether arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Temmuz () – Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmalar devam ederken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yalnızca Tether yükseldi.

Kripto para birimleri piyasalarının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.34’lük bir düşüşle 6,675 dolara geriledi ve 114 milyar 417 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 43.5’ini oluşturdu.

Toplam 1,642 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.44 ile yalnızca Tether artarken, yüzde 13.01 ile en çok beşinci sıradaki EOS geriledi.

En büyük 10’da görülen genel düşüş eğilimi en yüksek hacimli ilk 100’de de devam ederken, ilk 100 arasından son 24 saatte 91’i geriledi ve yüzde 39.45 ile en çok 38’inci sıradaki Bitcoin Diamond düştü.

Gelişmelere bağlı olarak piyasa hacmi son 24 saatte 10 milyar dolara denk gelen yüzde 3.8’lik bir düşüşle 263 milyar 821 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 13 milyar 130 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.34

- Ethereum yüzde 4.76

- Ripple yüzde 3.34

- Bitcoin Cash yüzde 3.47

- EOS yüzde 13.01

- Litecoin yüzde 5.45

- Stellar yüzde 4.90

- Cardano yüzde 6.91

- IOTA yüzde 7.27 gerilerken

- Tether yüzde 0.44 arttı.