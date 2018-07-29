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KRİPTOPARA – En büyük ilk 10’dan yalnızca IOTA arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Temmuz () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli açıklamaların ektisiyle piyasadaki dalgalanmalar sürerken, son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından yalnızca IOTA arttı. Toplam...

KRİPTOPARA – En büyük ilk 10’dan yalnızca IOTA arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Temmuz () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli açıklamaların ektisiyle piyasadaki dalgalanmalar sürerken, son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından yalnızca IOTA arttı.
Toplam 1,695 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.24’lük bir düşüşle 8,176 dolara gerilerken, 140 milyar 452 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 47.4’ünü oluşturdu.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.25 ile yalnızca IOTA yükselirken, en büyük ilk 100’den ise 72’si geriledi ve yüzde 9.80 ile en çok düşüş 80’inci sıradaki PIVX’de görüldü.
Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde görülen düşüş eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi 296 milyar 336 milyon olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise dün sabah saatlerine göre 10 milyar dolara denk gelen yüzde 8.3’lük bir düşüşle 12 milyar 429 milyon dolara geriledi.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.24
- Ethereum yüzde 1.12
- Ripple yüzde 0.70
- Bitcoin Cash yüzde 0.18
- EOS yüzde 1.20
- Stellar yüzde 237
- Litecoin yüzde 0.08
- Cardano yüzde 1.57
- Tether yüzde 0.10 gerilerken,
- IOTA yüzde 0.25 arttı.

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