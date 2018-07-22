KRİPTOPARA – En büyük ilk 10’dan yalnız Ripple düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Temmuz () – Kripto para birimleri piyasalarında beş gün önce başlayan artış eğilimi etkisini sürdürmeye devam ederken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yalnızca Ripple düştü.

Toplam 1,656 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.95’lik bir artışla 7,407 dolara yükseldi ve 127 milyar 127 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 45.2’sini oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.03 ile yalnızca Ripple düşerken, en yüksek hacimli ilk 100 arasından ise 83’ü arttı ve yüzde 57.64 ile en çok 28’inci sıradaki Bitcoin Diamond yükseldi.

Gelişmelere bağlı olarak piyasa hacmi 281 milyar 409 milyon dolar olarak gerçekleşti ve 24 saatlik piyasa hacmi 11 milyar 64 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.95

- Ethereum yüzde 0.73

- Bitcoin Cash yüzde 1.84

- EOS yüzde 1.26

- Stellar yüzde 4.65

- Litecoin yüzde 1.37

- Cardano yüzde 0.65

- IOTA yüzde 0.98

- Tether yüzde 0.03 artarken

- Ripple yüzde 0.03 düştü.