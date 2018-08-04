KRİPTOPARA – En büyük ilk 10’dan dokuzu arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Ağustos () – Kripto para birimleri piyasalarında uzun süredir etkisini gösteren düşüş eğiliminin ardından, Güney Kore merkezli kripto para birimleri borsası Bithumb’ın depozito ve para çekme işlemlerini yeniden başlatmasıyla, piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden dokuzu yükseldi.

Güney Kore’nin önde gelen kripto para birimi borsalarından Bithumb, Haziran ayındaki bir siber saldırı sebebiyle 30 milyon dolar değerinde kripto para birimleri kaybının ardından, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada borsada işlemlerin yeniden başladığını duyurdu.

Bithumb açıklamasının ardından toplam 1,769 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.23’lük bir artışla 7,478 dolara yükseldi ve 128 milyar 547 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 48.2’sini oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimleri arasından son 24 saatte dokuzu artarken, artış eğilimine yüzde 4.01 ile Cardano öncülük etti. En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından ise yalnızca 13’ü düşerken, gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi 266 milyar 819 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 11 milyar 764 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.23

- Ethereum yüzde 2.44

- Ripple yüzde 0.17

- Bitcoin Cash yüzde 1.89

- EOS yüzde 1.20

- Stellar yüzde 3.20

- Litecoin yüzde 2.25

- Cardano yüzde 4.01

- Tether yüzde 0.04 artarken

- IOTA yüzde 0.16 düştü.