KRİPTOPARA – En büyük ilk 10’dan altısı arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Temmuz () – Kripto para birimleri piyasalarında sabah saatlerinde görülen düşüş eğiliminin ardından tepki alımlarının da etkisiyle en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden altısı arttı.

Toplam 11,703 adet piyasada işlem gören 1,629 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.36’lık bir artışla 6,419 dolara yükseldi.

Piyasada baş gösteren dalgalanma en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde de etkisini gösterirken, en büyük ilk 10 arasından son 24 saatte yüzde 0.09 ile Ripple, yüzde 0.04 ile Bitcoin Cash, yüzde 3.44 ile EOS ve yüzde 2.45 ile Stellar geriledi.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden ise son 24 saatte 43’ünün artmasıyla piyasa hacmi 254 milyar 278 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bitcoin, 110 milyar 58 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 43.3’ünü oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 12 milyar 502 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.36

- Ethereum yüzde 0.97

- Litecoin yüzde 3.09

- Cardano yüzde 0.81

- IOTA yüzde 0.72

- Tether yüzde 0.73 artarken,

- Ripple yüzde 0.09

- Bitcoin Cash yüzde 0.04

- EOS yüzde 3.44

- Stellar yüzde 2.45 düştü.