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KRİPTOPARA – En büyük ilk 10’daki artış sürüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Nisan () – Kripto para birimleri piyasalarındaki artış sürerken son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi yükseldi. Toplam 1,592 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin...

KRİPTOPARA – En büyük ilk 10’daki artış sürüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Nisan () – Kripto para birimleri piyasalarındaki artış sürerken son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi yükseldi.
Toplam 1,592 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.97’lik bir artışla 9,271 dolara yükselirken, 157 milyar 576 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın yüzde 37.3’ünü oluşturdu.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminin artmasının da etkisiyle piyasa hacmi 422 milyar 806 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 29 milyar 711 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 3.97
- Ethereum yüzde 8.16
- Ripple yüzde 4.61
- Bitcoin Cash yüzde 4.29
- EOS yüzde 15.52
- Litecoin yüzde 6.17
- Cardano yüzde 6.64
- Stellar yüzde 5.41
- IOTA yüzde 0.87
- NEO yüzde 4.92 yükseldi.

 

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