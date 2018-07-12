KRİPTOPARA – En büyük ilk 100’ün 68’i düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Temmuz () – Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmalar devam ederken, son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden 68’i geriledi.

Önde gelen ekonomistlerinden Joseph Stiglitz, Bitcoin’in yalnızca vergi ve regülasyonlardan kaçınmak için kullanıldığını ve yönetimlerin bu duruma kayıtsız kalmayacağını ve Nouriel Roubini de Bitcoin’in sabit bir değere sahip olmaması ve bir ödeme aracı olamayacağı için para birimi olarak işlem göremeyeceğini söyledi.

Stiglitz ve Roubini’nin açıklamalarının ardından Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.75’lik bir düşüşle 6,253 dolara geriledi ve 107 milyar 211 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 43.3’ünü oluşturdu.

Toplam 1,629 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.68 ile Ethereum ve yüzde 0.08 ile Tether yükselirken, en büyük ilk 100 arasından ise 68’i düştü ve düşüş eğilimini yüzde 11.53 ile 89’uncu sıradaki Veritaseum yönlendirdi.

Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi 247 milyar 725 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 11 milyar 396 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.75

- Ripple yüzde 1.31

- Bitcoin Cash yüzde 0.80

- EOS yüzde 2.55

- Litecoin yüzde 0.84

- Stellar yüzde 0.81

- Cardano yüzde 0.99

- IOTA yüzde 0.82 düşerken

- Ethereum yüzde 0.68

- Tether yüzde 0.08 arttı.