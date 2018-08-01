KRİPTOPARA – En büyük ilk 100’den yalnızca ikisi arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 1 Ağustos () – Kripto para birimleri piyasalarındaki düşüş eğilimi sürerken, son 24 saatte piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden yalnızca ikisi arttı.

Toplam 1,722 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.77’lik bir düşüşle 7,591 dolara geriledi. Bitcoin’deki düşüş devam ederken, 130 milyar 446 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi, piyasanın yüzde 48.0’ını oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki genel düşüş sürerken, en büyük ilk 100 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte yalnızca yüzde 3.73 ile 98’inci sıradaki ODEM ve yüzde 0.31 ile 17’nci sıradaki Binance Coin arttı.

Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi 271 milyar 589 milyon dolar olarak gerçekleşti ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 16 milyar 127 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 6.77

- Ethereum yüzde 6.47

- Ripple yüzde 1.85

- Bitcoin Cash yüzde 4.99

- EOS yüzde 4.05

- Stellar yüzde 4.38

- Litecoin yüzde 4.43

- Cardano yüzde 4.54

- IOTA yüzde 3.98

- Tether yüzde 0.24 düştü.