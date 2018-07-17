KRİPTOPARA – En büyük ilk 100’den 97’si arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Temmuz () – Çeşitli ülke ve kurumdan kripto para birimleri piyasalarına ilişkin açıklamalar gelmeye devam ederken, son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden 97’si arttı.

Toplam 1,641 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasada genel bir artış eğilimi görülürken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.01’lik bir artışla 6,697 dolara yükseldi.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde görülen genel artış eğilimine yüzde 8.77’lik bir artışla dördüncü sıradaki Bitcoin Cash öncülük ederken, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 97’si arttı ve yüzde 2.56 ile 0x, yüzde 1.96 ile Huobi Token ve yüzde 0.46 ile Mixin geriledi.

Gelişmelere bağlı olarak Bitcoin 114 milyar 880 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 42.6’sını oluşturdu ve toplam piyasa hacmi ise dün öğle saatlerine göre 13 milyar dolarlık bir artışla 269 milyar 940 milyon dolar yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar 607 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 5.01

- Ethereum yüzde 5.03

- Ripple yüzde 6.00

- Bitcoin Cash yüzde 8.77

- EOS yüzde 7.46

- Litecoin yüzde 5.88

- Stellar yüzde 5.65

- Cardano yüzde 5.51

- IOTA yüzde 7.09

- Tether yüzde 0.20 arttı.