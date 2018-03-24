KRİPTOPARA – En büyük ilk 100'den 92’si yükseldi

İstanbul, 24 Mart () – Kripto para birimleri piyasalarında tepki alımlarının etkisiyle sabah saatlerinde sanal para birimlerinin yükselişe geçmesinin ardından son 24 saatte piyasanın en yüksek hacimli 100 sanal para biriminden 92’si arttı.

Toplam 9,656 adet piyasada işlem gören ve 1,582 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek haicmli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.32 artarak 8 bin 879 dolara yükseldi. Bitcoin 150 milyar 387 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 44.3’ünü oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.50’lik düşüşle gerileyen yalnızca Cardano olurken, en yüksek hacimli ilk 10 sanal para biriminden dokuzunun artmasının da etkisiyle piyasa hacmi 339 milyar 848 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 17 milyar 605 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 4.32

- Ethereum yüzde 3.01

- Ripple yüzde 2.42

- Bitcoin Cash yüzde 2.35

- Litecoin yüzde 2.61

- EOS yüzde 3.03

- Stellar yüzde 3.03

- NEO yüzde 2.90

- IOTA yüzde 7.86 artarken

- Cardano yüzde 0.50 düştü.