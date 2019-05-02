KRİPTOPARA – En büyük hacimli 100’den 64’ü geriledi

İstanbul, 2 Mayıs () – Kripto para birimleri piyasalarında Salı günü başlayan artış eğilimi yerin, düşüşe bıraktı, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 64’ü geriledi.

Toplam 2,143 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.39 artışla 5,408 dolara yükseldi ve 95 milyar 605 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 54.4’ünü oluşturdu.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte yüzde 9.55 ile en çok değer kazanan para birimi Aurora olurken, en büyük düşüş yüzde 6.16 ile Project Pai’de görüldü.

Piyasadaki düşüşe rağmen piyasa hacmi 175 milyar 830 milyon dolara yükselirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 40 milyar 862 milyon dolara geriledi.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.39 ve

- Bitcoin Cash yüzde 0.99 yükselirken,

- Ethereum yüzde 0.22

- Ripple yüzde 1.01,

- Litecoin yüzde 0.02,

- EOS yüzde 0.58,

- Binance Coin yüzde 0.41,

- Tether yüzde 0.53

- Stellar yüzde 0.11 ve

- Cardano yüzde 1.33 geriledi.