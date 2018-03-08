KRİPTOPARA – En büyük hacimli 100 kripto para biriminden 93’ü düştü

İstanbul, 8 Mart () – Kripto para birimleri piyasalarına getirilen kısıtlama ve düzenleme haberlerinin yanında, "Kahin" diye bilinen ABD'li ekonomist Nouriel Roubini'nin, blok zinciri piyasasını "boş bir hayalden ibaret" diye nitelendirmesinin de etkisiyle, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından 93’nün düşmesiyle piyasa hacmi 400 milyar doların altına indi.

Toplam 1,545 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasada genel bir düşüş gözlemlenirken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin, rekoru olan 19,500 dolara göre yüzde 93, son 24 saatte ise yüzde 7.58 düşerek 9,871 dolardan işlem görürken, 166.9 milyar dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 41.8’ini oluşturdu.

Piyasada gözlemlenen genel düşüşün de etkisiyle piyasa hacmi sabah saatlerine göre bir milyar dolar artarak 399 milyar dolar olarak gerçekleşirken piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 22 milyar dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 7.58,

- Ethereum yüzde 5.20,

- Ripple yüzde 5.32,

- Bitcoin Cash yüzde 8.23,

- Litecoin yüzde 5.51,

- NEO yüzde 8.79,

- Cardano yüzde 11.73,

- Stellar yüzde 4.58,

- Monero yüzde 13.34 ve

- EOS yüzde 8.83 düştü